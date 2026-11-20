El piloto manchego encabezó la sesión con un registro de 1:46.615, una marca que le ha permitido aventajar en 701 milésimas al también español Máximo Quiles (CFMOTO Aspar Team), proclamado campeón del mundo de la categoría, que ha concluido en la segunda posición con un tiempo de 1:47.316.

Almansa marcó las primeras diferencias antes de alcanzar el ecuador del entrenamiento, cuando detuvo el cronómetro en 1:47.863, un registro que le situaba cuatro décimas por delante del australiano Joel Kelso y medio segundo respecto a Quiles.

A cinco minutos para la conclusión, Joel Kelso logró situarse provisionalmente al frente de la clasificación con un tiempo de 1:47.6, pero la reacción del piloto de Argamasilla de Calatrava no se hizo hecho esperar.

Primero rebajó su registro hasta el 1:47.1 y, posteriormente, completó una vuelta en 1:46.615 para asegurarse el primer puesto con una ventaja de siete décimas.

La tercera posición fue para otro español, David Muñoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), que terminó a 889 milésimas de su compañero de equipo, con un tiempo de 1:47.504.

Álvaro Carpe fue cuarto, a 926 milésimas, mientras que Joel Kelso cerró las cinco primeras posiciones a 931 milésimas del mejor registro.

El dominio español también se reflejó en el resto de las diez primeras posiciones. Joel Esteban concluyó sexto, seguido de Marco Morelli, el finlandés Rico Salmela, el italiano Guido Pini y Adrián Fernández, que completó el top diez.