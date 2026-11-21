El piloto español concluyó tercero la carrera sprint disputada en el circuito de Portimao, en una prueba accidentada que estuvo marcada por la caída de su hermano Marc cuando luchaba por la victoria y tenía al alcance la celebración del título mundial.

El pequeño de los Márquez se mostró satisfecho por volver a ocupar una de las posiciones de honor después de superar el periodo de recuperación y destacó la dificultad de una carrera condicionada por la aparición de la lluvia. "Realmente no quería caerme. Todo estaba bajo control. Marc era un poco más rápido que yo, pero podía mantenerme detrás de él. Entonces empezó a llover ligeramente y durante tres o cuatro curvas fui muy lento porque no quería irme al suelo", explicó.

La situación cambió en el tramo final, cuando Pedro Acosta consiguió adelantarle y su hermano Marc sufrió una caída que le dejó sin opciones de puntuar. Álex decidió entonces cambiar de estrategia y buscar el mejor resultado posible. "Cuando vi caer a mi hermano y luego Acosta me adelantó, me dije que tenía que atacar hasta el final", relató.

El piloto de Gresini valoró especialmente el resultado por las dificultades que había atravesado en las últimas semanas y el trabajo realizado para recuperar las condiciones físicas necesarias para competir. Su presencia en el podio supuso un regreso destacado a la actividad después de recibir el visto bueno de los médicos.

"Estoy muy contento. Después de todo el trabajo que hemos hecho en casa, es una sensación muy gratificante subir al podio", manifestó Álex Márquez, que encontró en Portimao una recompensa a su esfuerzo y una inyección de confianza para afrontar la carrera larga del Gran Premio de Portugal.