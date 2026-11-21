El piloto del Gresini Racing, que ya dominó ayer la sesión práctica, marcó el mejor tiempo con un registro de 1:50.519, y superó en 211 milésimas a su hermano Marc Márquez, que terminó segundo en una sesión importante para preparar la clasificación y la carrera al esprint.

La lluvia hizo acto de presencia antes de lo previsto en el trazado del Algarve y obligó a los pilotos de la categoría reina a afrontar el último entrenamiento previo a la lucha por las posiciones de salida con neumáticos de mojado.

Después de una jornada del viernes disputada en seco, los participantes tuvieron que adaptarse rápidamente a unas condiciones diferentes.

Marc Márquez comenzó con buenas sensaciones y dominó la primera mitad del entrenamiento con un tiempo de 1:51.713, por delante de Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, Raúl Fernández y Jorge Martín. El piloto de Ducati, que afronta un fin de semana en el que puede proclamarse campeón del mundo, buscó referencias en mojado antes de una clasificación que también se prevé complicada por la meteorología.

En los últimos minutos, los pilotos intensificaron el ritmo con varios simulacros de vuelta rápida. Pedro Acosta fue el primero en situarse al frente con un registro de 1:51.253, pero Marc Márquez respondió y rebajó esa marca hasta el 1:50.730. Sin embargo, Alex Márquez aprovechó su último intento para establecer el mejor tiempo de la sesión con 1:50.519.

Acosta concluyó tercero, a 622 milésimas del líder, mientras que Fermín Aldeguer y Brad Binder ocuparon la cuarta y quinta posición. Marco Bezzecchi fue sexto, por delante de Johann Zarco, Jack Miller, Jake Dixon y Raúl Fernández, que cerró los diez primeros puestos. Jorge Martín terminó duodécimo, mientras que Raúl Fernández sufrió una caída en la curva ocho sin consecuencias físicas.