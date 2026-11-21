El piloto de Aprilia confirmó su buen momento y encabezará la parrilla de salida de la carrera al esprint y del Gran Premio, por delante de Marc Márquez, que partirá desde la segunda posición en un fin de semana en el que puede proclamarse campeón del mundo.

El español consiguió una segunda plaza de enorme valor en la lucha por el título, especialmente por la posición de salida de su principal rival, Jorge Martín, que no pudo pasar de la séptima posición. De esta forma, Márquez tendrá una oportunidad importante para cerrar el campeonato en la carrera al esprint de este sábado. Si se mantiene el orden de la clasificación en la prueba corta, el piloto ilerdense se aseguraría matemáticamente el título mundial de MotoGP.

Bezzecchi dominó una sesión de clasificación en la que mostró un ritmo muy competitivo y rebajó el anterior récord del trazado portugués hasta detener el cronómetro en 1:37.201. Márquez se quedó a continuación, mientras que Fabio Di Giannantonio completó la primera fila de la parrilla.

Raúl Fernández partirá desde la cuarta posición, por delante de Álex Márquez, quinto, y Pedro Acosta, sexto. Jorge Martín ocupará el séptimo puesto, seguido de Fermín Aldeguer, Johann Zarco y Brad Binder, que completaron las diez primeras posiciones.

El brasileño Diogo Moreira, que había conseguido el pase a la Q2 tras dominar la primera tanda de clasificación, saldrá undécimo, justo por delante del español Iker Lecuona, que cerró la relación de pilotos de la segunda sesión.