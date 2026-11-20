El partido arrancó con Recoleta FC tomando la iniciativa y tratando de marcar el ritmo desde el primer minuto, sacando provecho de las dificultades iniciales de Guaraní para adaptarse al césped sintético. El Canario encerró por momentos al conjunto visitante en los primeros compases y merodeó el área con peligro, siendo el potente remate de derecha de Alejandro Silva —que se estrelló contra el palo derecho defendido por Miguel Martínez— la aproximación más clara de ese tramo.

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Superado ese arranque intenso, el Legendario logró acomodarse a la cancha y equilibró el desarrollo del juego. Antes de cumplirse el primer cuarto de hora, fabricó su ocasión más nítida: un envío largo y elevado de Maxi Añasco buscó a Jorge Recalde dentro del área, y el Pollo bajó la pelota de pecho con un gran control orientado para sacar un disparo cruzado de derecha que pegó en el poste antes de quedar en manos del arquero.

Durante buena parte de la primera etapa, el trámite cayó en una meseta: ambos equipos dividieron la posesión y, pese a las intenciones de atacar, las áreas permanecieron lejos del peligro real. Entre los pocos avisos de ese tramo sobresalió un remate de Giovanni Gómez, que tras recoger una descarga del Pollo Recalde probó de derecha y obligó a una gran respuesta de Óscar Toledo, volcado sobre su sector derecho.

Recién en el cierre del primer tiempo se rompió la paridad y llegaron las emociones fuertes. Guaraní pegó primero en una jugada nacida por el carril derecho, donde Giovanni Gómez habilitó a Maximiliano Añasco; el lateral ganó línea de fondo y lanzó un centro rasante o pasado al primer palo, por donde apareció Diego Fernández con una palomita para cabecear. El balón se desvió en el rostro de Marcos Pereira, descolocando por completo al arquero y decretando la apertura en al marcador.

⚽️ Centro de Añazco y definición de Diego Fernández para el primer gol del partido a favor de Guaraní.



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Sin embargo, apenas dos minutos después Recoleta logró reponerse para igualar el tanteador. La jugada nació en la zona media con una buena maniobra de Pedro Ríos, que se abrió espacio por la izquierda y lanzó el ataque hacia el carril de Mathías Masi; el carrilero ganó terreno y envió un pase rasante al punto penal, donde Aldo González definió de cara interna con su perfil derecho, colocando el balón junto al palo izquierdo de Miguel Martínez.

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⚽️ Dos minutos después del gol de Guaraní, Aldo González anotó el empate de Recoleta. El partido está igualado 1-1.



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En el arranque del complemento, el Legendario recuperó la ventaja tras aprovechar un error en salida: Alejandro Silva intentó retroceder sobre la línea, el Pollo Recalde interceptó el balón, se sacó de encima la marca de Marcos Pereira y alcanzó la línea de fondo. Con campo y tiempo a su favor, jugó atrás para la llegada de Gio Gómez, quien se perfiló y sacó un derechazo que se desvió en Lucas Monzón, dejando con una reacción insuficiente a Óscar Toledo.

⚽️ Gran jugada de Jorge Recalde para asistir a Giovanni Gómez quien remató desde fuera del área, la pelota se desvió, y llegó el segundo gol del Aurinegro.



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Tras recuperar la ventaja, Guaraní le cedió el balón y la iniciativa al Canario, al que le costó generar peligro claro. Sin embargo, la igualdad estuvo cerca en el tramo final gracias a un pase al espacio con el exterior del pie derecho de Ronal Domínguez: Aldo González picó a espaldas de los centrales, se acomodó y sacó un zurdazo cruzado que Gustavo Dionisi —arquero ingresado para el complemento— desvió de forma espectacular, estirándose abajo junto a su palo izquierdo.

Pero Recoleta alcanzó la paridad cumplido el tiempo reglamentario. La jugada se gestó a partir de una proyección ofensiva del lateral Pedro Ríos, quien abrió el juego por izquierda hacia Brahian Ferreira; este frenó con una pisada, se acomodó y envió el balón al segundo palo, cerca del borde del área, donde apareció Paul Charpentier para conectar un cabezazo que le arrebató el triunfo al cuadro aborigen. Aun así, el empate le bastó a Guaraní para sellar su boleto a la Copa Sudamericana a través de la tabla acumulativa.