El abogado constitucionalista Emilio Camacho sostuvo que la toma de juramento de Alba Cantero como fiscala general interina por parte del Senado es legal y que no generará la nulidad de ninguna causa. Lo afirmó en el programa Mesa con EVP.

“Arriesgo mi historia jurídica”, dijo al asegurar que no habrá un solo proceso anulado por esta medida. Según explicó, si alguien lo plantea, el caso terminaría en la Corte, que no anularía nada porque no se afecta el funcionamiento del Ministerio Público.

Camacho recordó además que las nulidades deben tramitarse mediante un incidente o una regulación de falsedad, y que no basta con alegar que se viola la Constitución.

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Cómo se llegó al juramento

El jurista repasó la secuencia. Por la Resolución N.º 4665, la Fiscalía General aplicó el artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y nombró a Cantero como encargada interina del despacho y de la administración de los recursos. Luego, el fiscal general Emiliano Rolón presentó su renuncia.

Esa renuncia fue remitida al presidente de la República, quien la giró al Senado. Camacho señaló que la Constitución establece que el Congreso acepta o rechaza la renuncia del presidente y del vicepresidente, pero guarda silencio sobre el caso del fiscal general.

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Ante ese vacío, explicó, el Senado no designó a nadie. Solo le tomó juramento a Cantero en la calidad que ya tenía por la resolución de Rolón. “Ella es hoy fiscal general interina”, afirmó. La votación fue de 35 votos a favor, tres en contra y dos ausencias.

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El argumento del vacío legal

Para Camacho, ninguna norma de la Constitución, de la Ley Orgánica del Ministerio Público ni de otra ley indica cómo proceder en un caso así. Desafió a quienes discrepan a señalar qué norma se violó: “No van a poder encontrar”.

También recordó que no solo la Corte es custodia de la Constitución, ya que el Senado también tiene el deber de velar por su observancia. Admitió que existe discrepancia y que, si el Consejo de la Magistratura considera que el Senado obró mal, podría convocar y el conflicto lo resolvería la Corte.

Defendió además la urgencia del Senado, que actuó, dijo, ante “lo vertiginoso de los hechos”. Invocó el concepto de “derecho vivo” del jurista español Luis López Guerra y sostuvo que la aplicación del derecho “nunca es neutra”.

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El desafío de Cantero

Camacho advirtió que la legitimidad de la fiscala “se gana a pulso” y que debe demostrarla con honestidad y firmeza. Señaló que el Ministerio Público se prestó a persecuciones políticas, entre ellas contra directivos bancarios y contra este diario, y que Cantero debe dar respuesta al reclamo ciudadano por el caso de fondo.