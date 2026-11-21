El piloto español del Liqui Moly Dynavolt Intact GP confirmó las buenas sensaciones que ya había mostrado este viernes, cuando también encabezó la tabla de tiempos, y se convirtió en el gran protagonista de una sesión en la que volvió a demostrar su velocidad.

El español aventajó en 462 milésimas al también español Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), que concluyó en la segunda posición con un crono de 1:46.114. La tercera plaza fue para David Muñoz, compañero de equipo de Almansa en el Liqui Moly Dynavolt Intact GP, que detuvo el cronómetro en 1:46.232, a 580 milésimas del mejor registro.

La representación española tuvo un protagonismo destacado en las primeras posiciones. Joel Kelso (GRYD Racing) fue cuarto, mientras que Joel Esteban (LEVEL UP-MTA) terminó quinto.

El finlandés Rico Salmela ocupó la sexta plaza y el ya campeón del mundo, Máximo Quiles, tuvo que conformarse con la séptima posición. El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team marcó un tiempo de 1:46.383, a 731 milésimas de su compatriota.

El italiano Guido Pini fue octavo, por delante de Álvaro Carpe, noveno, y del argentino Valentín Perrone, que completó las diez primeras posiciones. Adrián Cruces, después de haber encabezado la Q1, terminó undécimo en la clasificación definitiva, con un registro de 1:46.678. El piloto del CIP Green Power se quedó a poco más de un segundo del tiempo de referencia de Almansa.

También participaron en la sesión Scott Ogden, decimotercero; Adrián Fernández, decimocuarto; y Marco Morelli, decimoquinto. La clasificación dejó a Almansa en una posición privilegiada para afrontar la carrera, con el objetivo de transformar su superioridad a una vuelta en un nuevo triunfo.