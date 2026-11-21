Moreira, pese a sufrir un espectacular accidente del que salió ileso y por su propio pie, marcó el mejor registro con un tiempo de 1:40.612, mientras que Lecuona se aseguró la segunda plaza a 358 milésimas del piloto brasileño, con un crono de 1:40.970.

Ambos pilotos lograron así acceder a la lucha por las primeras posiciones de la parrilla de salida, en una sesión que dejó fuera a nombres importantes de la categoría reina. El australiano Jack Miller fue tercero, a 1.238 segundos del mejor tiempo, seguido por Luca Marini y Ai Ogura, que ocuparon la cuarta y quinta posición.

El español Augusto Fernández terminó sexto, por delante de Jake Dixon, mientras que Pol Espargaró fue octavo y Álex Rins, noveno. Fabio Quartararo concluyó décimo, por lo que ninguno de ellos pudo acceder a la segunda tanda de clasificación.

Franco Morbidelli, undécimo, y Enea Bastianini, duodécimo, cerraron la clasificación de una Q1 en la que Moreira y Lecuona consiguieron los dos billetes disponibles para la Q2.