El piloto del CIP Green Power, al manillar de una KTM, encabezó una clasificación en la que su compañero de equipo, el británico Scott Ogden, ocupó la segunda plaza con un crono de 1:47.324, a 387 milésimas de su compañero.

El japonés Zen Mitani (Honda Team Asia) terminó tercero con un tiempo de 1:47.759, mientras que el sudafricano Ruche Moodley (CODE Motorsports) consiguió la cuarta y última plaza que daba acceso a la Q2, después de parar el cronómetro en 1:47.858.

La sesión dejó un corte muy ajustado, ya que el japonés Ryusei Yamanaka se quedó a las puertas de la clasificación por apenas 38 milésimas. Su registro de 1:47.896 no fue suficiente para superar a Moodley, por lo que partirá desde la decimonovena posición de la parrilla de salida del domingo.

Los pilotos que ocuparon las posiciones comprendidas entre la quinta y la duodécima en esta Q1 quedaron emplazados directamente en los puestos del 19 al 26 de la parrilla. Entre ellos se encuentran los españoles Jesús Ríos, que saldrá desde la vigesimoprimera posición, y Beñat Fernández, que lo hará desde la vigesimoquinta.