El piloto español afronta en Portimao una nueva oportunidad para proclamarse campeón del mundo de MotoGP, incluso puede hacerlo este sábado en la carrera al esprint, pero admitió que la presión por tener el título tan cerca condicionó sus sensaciones durante los entrenamientos.

"El viernes, era un día de perder mucho y no ganar nada. El objetivo era pasar a la Q2, que lo hemos conseguido. Pero me hubiera gustado sentirme diferente encima de la moto, más suelto. Soy humano y el cuerpo me pesaba más que en otros grandes premios", explicó. Márquez reconoció que fue ganando confianza durante la jornada y confió en mejorar sus sensaciones en la jornada del sábado.

El ilerdense admitió que la posibilidad de cerrar el campeonato le lleva a extremar las precauciones. "Esa pesadez es porque solo puedo perder. Lo viví el año pasado en mi propia piel, gané el título y en la carrera siguiente me lesioné y me perdí cuatro", recordó. También relató un susto en la primera sesión, cuando se fue largo en la primera curva por la humedad de la pintura verde.

Márquez tiene claros sus objetivos deportivos para las dos carreras. "Tengo que intentar en la sprint sumar un punto para sacar de la ecuación a Bezzecchi, y el domingo sumar los 14 para sacar de la ecuación a Martín, pero veremos", señaló.

El español insistió en que prefiere centrarse en los puntos que dependen de él y no en sus rivales.

"Cuando tienes una ventaja tienes la sensación de que lo puedes perder. Vamos a intentar controlarlo todo, pero la cabeza está hiperactiva en todos los sentidos", concluyó.