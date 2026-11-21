Ambos valoraron las dificultades de una jornada condicionada por la meteorología y la importancia de sus posiciones de salida para las carreras del fin de semana.

Márquez reconoció que las condiciones del asfalto exigieron asumir riesgos, especialmente por la humedad que todavía permanecía en algunos puntos del trazado. "Viendo la volada de Moreira, las condiciones eran difíciles porque los pianos estaban aún mojados. He tomado riesgos porque la clasificación es importante para minimizarlos de cara a la sprint y la carrera", explicó el piloto de Ducati, que tendrá este sábado su primera oportunidad para proclamarse campeón del mundo.

El ilerdense tiene claros sus objetivos para las dos pruebas. "En la sprint, el objetivo es puntuar, y en la carrera larga, cerrar el título", señaló. Su segunda posición en la parrilla, unida al séptimo puesto de Jorge Martín, le permite afrontar la carrera corta con opciones de conseguir matemáticamente el campeonato.

Por su parte, Bezzecchi se mostró satisfecho con una clasificación en la que logró rebajar el récord del circuito portugués hasta detener el cronómetro en 1:37.201. "Estoy contento, la verdad es que ha sido una clasificaciób chula. Las condiciones no eran perfectas y hemos tenido que asumir un riesgo extra. Lo he intentado y me ha salido bien", manifestó el italiano.

El piloto de Aprilia también expresó su preocupación por la meteorología de cara a las siguientes sesiones, aunque aseguró que no se había encontrado mal durante los entrenamientos matinales en condiciones de lluvia ligera. "Esperemos que el tiempo tenga piedad", concluyó.