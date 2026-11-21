El transalpino, que había conseguido con anterioridad la 'pole position', confirmó su dominio en la clasificación con una actuación que le permitió imponerse en una prueba marcada por la lluvia y la caída del español Marc Márquez (Ducati), que tuvo que aplazar su celebración del título mundial.

Bezzecchi se mostró muy satisfecho por un resultado que supone un importante alivio después de una campaña en la que no había conseguido ganar ninguna carrera corta. "Los esprints eran una tortura para mí. Estoy muy feliz de haber conseguido por fin un resultado como este", reconoció el piloto italiano.

El corredor de Aprilia destacó también el trabajo de su equipo, al que atribuyó buena parte de la mejoría experimentada sobre su RS-GP. "Muchísimas gracias a todo el equipo. Nunca dejaron de creer en mí y me dieron una moto con la que me siento cómodo y hoy fue mi día", manifestó.

La victoria adquiere especial relevancia para Bezzecchi, que aprovechó la caída de Márquez para mantener vivas sus opciones matemáticas de luchar por el campeonato del mundo de MotoGP. El italiano afrontará la carrera larga del domingo con la intención de prolongar las buenas sensaciones y buscar otro resultado destacado.

"Seguiremos trabajando para mañana e intentaremos dar lo mejor de nosotros en la carrera larga", apuntó el piloto transalpino, que aspira a cerrar el fin de semana portugués con otro resultado de primer nivel.