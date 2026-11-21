El piloto madrileño confirmó el excelente momento de Aprilia, que copó las dos primeras plazas con el triunfo de su compañero de marca Marco Bezzecchi.

Fernández se mostró muy satisfecho con el resultado, especialmente después de las dificultades que había arrastrado en las últimas pruebas del campeonato. El corredor de San Martín de la Vega reconoció que no había encontrado las mejores sensaciones sobre su moto, aunque destacó el trabajo realizado por su equipo para mejorar el comportamiento de la electrónica.

"Estoy muy contento. Lo he tenido difícil desde Assen, pero el equipo ha hecho un gran trabajo. No me sentía del todo cómodo con la electrónica y la han mejorado muchísimo", explicó tras la carrera.

El español también reconoció la superioridad de Bezzecchi, que había conseguido la 'pole position' y confirmó su dominio con una victoria en la esprint. Fernández intentó seguir el ritmo del italiano durante la prueba, aunque finalmente tuvo que conformarse con una meritoria segunda plaza.

"Marco tenía un ritmo increíble. Intenté mantenerme detrás de él. Hice una vuelta perfecta para intentar seguirle el ritmo y después simplemente intenté mantenerme sobre la moto", comentó.

El resultado supone una importante inyección de confianza para el piloto de Aprilia, que espera mantener las buenas sensaciones en la carrera larga del Gran Premio de Portugal. Fernández confía además en que las condiciones meteorológicas sean más favorables para afrontar la prueba.

"Es un resultado fantástico. Mañana hará mejor tiempo. Lo intentaré de nuevo", concluyó el madrileño, satisfecho con una segunda posición que refuerza el gran fin de semana de Aprilia en Portimao.