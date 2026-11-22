Marc Márquez realizó una fulgurante salida que le permitió asumir el liderato de la carrera en los minutos iniciales, pero, sabedor de que se estaba jugando el título mundial, cuando sus rivales comenzaron a 'achucharlo' decidió no asumir más riesgos de los necesarios y así se vio superado con cierta rapidez por Raúl Fernández, Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Fermín Aldeguer, Pedro Acosta -quien algo después se fue por los suelos-, Ai Ogura y Fabio di Giannantonio.

En poco tiempo Marc Márquez se vio relegado a la octava posición, que valía un título mundial, y aún se vio adelantado por el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), una novena posición que le seguía valiendo, aunque en la última vuelta, como para que el título no se escapase, la fortuna quiso 'echarle una mano' al caer el brasileño Diogo Moreira (Honda RC 213 V).

En carrera, Raúl Fernández no pudo aguantar el liderato, superado por un Marco Bezzecchi que, tras adelantarlo, tiró y se marchó en solitario con un ritmo inalcanzable para todos sus rivales, entre los que Jorge Martín sacó fuerzas de su rivalidad para alcanzar la segunda posición, sin poder evitar ninguno de ellos que Marc Márquez lograse el título mundial.

Podio íntegro de Aprilia, con Marco Bezzecchi, Jorge Martín y Raúl Fernández, pero el auténtico protagonista fue un Marc Márquez que, con su octavo título de MotoGP, igualó triunfos con el legendario piloto italiano Giacomo Agostini, quien fue protagonista junto a él en la celebración, al entregarle su décimo casco de oro, en honor a sus mismos títulos mundiales de motociclismo.

El español Daniel Muñoz (Kalex) consiguió su primera victoria en el campeonato del mundo al vencer una accidentada carrera de Moto2, en la que uno de los principales afectados fue el líder del mundial, Manuel González (Kalex), quien se vio involucrado en una caída de cuatro pilotos que provocó la bandera roja.

El checo Filip Salac (Kalex) se fue por los suelos y, por detrás, no pudieron evitar el impacto y las consecuencias del mismo el neerlandés Zonta Van den Gooerbergh (Kalex), el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y el líder del mundial, Manuel González (Kalex).

González no pudo regresar sobre su moto hasta los talleres y ello provocó que no pudiese disputar la segunda carrera, en la que venció Daniel Muñoz tras batir en una corta pelea a su compatriota Alonso López (Kalex), segundo en la línea de meta, con el australiano Senna Agius (Kalex), tercero, en una segunda parte disputada sobre apenas siete vueltas de distancia.

Izan Guevara aprovechó la ausencia de Manuel González para 'firmar' un séptimo puesto que le deja a sólo 4,5 puntos del líder a falta de una sola carrera por disputarse, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, la próxima semana en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste.

El español Máximo Quiles logró su duodécimo triunfo de la temporada en Moto3, a pesar de que durante buena parte de la carrera lideró el también español Brian Uriarte (KTM), que en la vuelta final se fue por el suelo al tocarlo su compatriota David Almansa (KTM), que por esa acción fue sancionado con una 'vuelta larga'.

Quiles volvió a vencer con autoridad, sabiendo el momento propicio para atacar y garantizarse el triunfo, por delante del finlandés Rico Salmela (KTM), que logró su primer podio en el campeonato del mundo, y del también español Adrián Fernández (Honda).

Al no poder cumplir con la 'vuelta larga' de penalización, a David Almansa se le impuso una penalización de tres segundos en la clasificación final, que en cualquier caso le mantuvo en la cuarta plaza, mientras que Brian Uriarte pudo recuperar su moto para entrar sexto en la línea de llegada en una carrera que, por las condiciones del asfalto, se redujo a dos tercios de la distancia inicial (19 vueltas), de manera que sólo fueron doce vueltas.