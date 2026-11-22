Ensalzó el hecho de "poder estar cerca de su nivel después de todo lo que he pasado" pues eso asegura que le ayuda a "aprender" cada vez que corre con él ya que "en cada pelea con él aprendo algo, y eso al final" le hace más fuerte para el futuro.

Martín, que dejará Aprilia al final de la temporada, tras su segundo año como piloto del fabricante de Noale, reconoce que le ha faltado "un año". "Me ha faltado todo el año pasado, no tener todas las lesiones y no haber podido construir con Aprilia la base".

"Este año, para mí, ha sido un año de construir y si hubiese tenido un año más, seguramente hubiese estado mucho más preparado", reconoce Jorge Martín, quien insiste en sentirse "muy orgulloso" y con la "cabeza muy alta", de todo el trabajo que ha hecho, y que este Mundial le ha hecho "mejor persona, mejor piloto". "Eso es lo que me llevo para el futuro".

Jorge Martín ha asegurado en la conferencia de prensa que su objetivo era "hacer primero o segundo" y que lo había "dado todo", pero que "había muy pocas posibilidades de hacer podio". He creído hasta el final".

Del podio ha dicho que "ha sido un gran resultado" pero, obviamente, "que se te escape un Mundial en tres, cuatro carreras de las manos, aunque lo he tenido ahí, obviamente, duele". Aunque se siente orgulloso de seguir "sumando podios y de acabar bien".

No dudo Jorge Martín en afirmar de Marc Márquez que "es el mejor de la historia en MotoGP" y que para vencerlo "tienes que estar al ciento por ciento, pues recuerda haberle ganado carreras pero que no ha estado al ciento por ciento por las lesiones.

"Creo que estoy a un nivel altísimo", insiste y que "poder pelear con él es un orgullo". "Está claro que con Marc es con el único piloto con el que no puedes hacer ningún error si quieres ganarle".