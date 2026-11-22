Ya en 2025, Marc Márquez, con su noveno título mundial y séptimo de MotoGP, conseguido en el Gran Premio de Japón disputado en el circuito 'Mobility Resort Motegi', igualó a los italianos Valentino Rossi y Carlo Ubbiali y al británico Mike Hailwood.

Márquez, que acumula diez títulos mundiales, uno de 125 c.c., conseguido en 2010 sobre una Derbi, otro de Moto2, logrado en el 2012 al manillar de una Suter, y ocho de la categoría reina del motociclismo mundial, MotoGP, los seis primeros con una Honda RC 213 V (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019) y los dos últimos sobre la Ducati Desmosedici GP.

Esta exclusiva lista de campeones mundiales, en cuya relación total -todos los campeones mundiales- hay veintisiete pilotos españoles, continúa encabezada por el italiano Giacomo Agostini, quien a lo largo de su carrera deportiva consiguió acumular quince títulos mundiales, 7 de 350 c.c. y uno más -ocho- de 500 c.c., en una época en la que los pilotos podían disputar varias categorías, algo que no sucede en la actualidad.

Tras Giacomo Agostini, continúa el fallecido español Ángel Nieto, con sus 12+1 títulos mundiales, seis en 50 c.c. y siete en 125 c.c., por delante del ya retirado piloto italiano Valentino Rossi, quien tiene en su haber nueve títulos mundiales, uno de 125 c.c. en 1997, otro de 250 c.c. 1999, uno de 500 c.c. en 2001 y siete de MotoGP (2002, 2003, 2004, 2005, 2008 y 2009).

Cuatro pilotos en la historia del motociclismo son los que han conseguido el título mundial en tres categorías distintas, los británicos Mike Hailwood y Phil Read, el italiano Valentino Rossi y el español Marc Márquez.

Sólo hay dos españoles entre los diez primeros pilotos más laureados de la historia del Campeonato del Mundo de Motociclismo, Ángel Nieto y Marc Márquez, tres italianos, Giacomo Agostini, Valentino Rossi y Carlo Ubbiali, cuatro británicos, Mike Hailwood, Phil Read, John Surtees y Geoff Duke, además de Jim Redman, de Rodesia, la actual Zimbabue.

La lista de los quince pilotos con más títulos mundiales y los españoles que han conseguido más de un título mundial, es la siguiente:

.1. Giacomo Agostini (ITA) 15 (7/350cc. y 8/500cc.)

.2. Ángel Nieto (ESP) 12+1 (6/50cc. y 7/125cc.)

.3. Marc Márquez (ESP) 10 (1/125cc., 1/Moto2 y 8/MotoGP

.4. Valentino Rossi (ITA) 9 (1/125, 1/250cc. y 7/500-MotoGP)

.5. Mike Hailwood (GBR) 9 (3/250, 2/350cc. y 4/500cc.)

.6. Carlo Ubbiali (ITA) 9 (6/125cc. y 3/250cc.)

.7. Phil Read (GBR) 7 (1/125cc., 4/250cc. y 2/500cc.)

.8. John Surtees (GBR) 7 (3/350cc. y 4/500cc.)

.9. Jim Redman (RHO) 6 (2/250cc. y 4/350cc.)

10. Geoff Duke (GBR) 6 (2/350cc. y 4/500cc.)

12. Anton Mang (GER) 5 (3/250cc. y 2 350cc.)

13. Jorge Lorenzo (ESP) 5 (2/250cc. y 3/MotoGP)

15. Jorge Martínez "Aspar" 4 (3/80cc. y 1/125cc.)

... Dani Pedrosa (ESP) 3 (1/125cc. y 2/250cc.)

... Alex Crivillé (ESP) 2 (1/125cc. y 1/500cc.)

... Alfonso "Sito" Pons (ESP) 2 (2/250cc.)

... Alex Márquez (ESP) 2 (1/Moto3 y 1/Moto2)

... Joan Mir (ESP) 2 (1/Moto3 y 1/MotoGP)

... Pedro Acosta (ESP) 2 (1/Moto3 y 1/Moto2)

... Jorge Martín (ESP) 2 (1/Moto3 y 1/MotoGP).