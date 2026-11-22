"Normalmente los de adaptación son los primeros, pero ha sido un año donde me he podido ir adaptando a todas las circunstancias", señaló en rueda de prensa, y añadió: "Ha sido un año donde no creía, y lo decía honestamente, que lo veía muy complicado".

"El quirófano, no me encontraba bien, el instinto no trabajaba, no era igual de eficaz que en toda mi carrera deportiva", destacó el campeón. "He sabido trabajar mentalmente para suplir las cosas o adaptarme a lo que me he ido encontrando y creo que es un título para mis aficionados y por la gente que ha creído en mí", apostilló.

"Lo dije y lo vuelvo a repetir, aunque parece que saque mérito, pero no me cambia la vida este título, sí que tenía muchas ganas de conseguirlo para que todos mis aficionados puedan decir en cualquier conversación cuando haya sobremesa estas navidades", señaló Marc Márquez.

"El (título mundial) del año pasado para mí tuvo más mérito", subrayó, pues para él fue "una apuesta personal" desde 2023, cuando decidió dejar el equipo oficial de Honda para irse a la escudería privada Gresini y "hacerlo el año pasado y este año tiene un valor inalcanzable".

De su remontada desde la carrera de Italia, en la que estaba a 102 puntos de Marco Bezzecchi, afirmó que ha sabido "gestionar las situaciones". "Cuando me di cuenta que abrí 20 puntos, y cuando me di cuenta, estaba en Catar y me planté a 60 puntos", recordó.

"Todas las carreras las he intentado gestionar de la mejor manera a partir de Mugello, porque vi que no íbamos a ningún sitio como piloto y no sabíamos nada de la primera parte de temporada", continuó.

En cuanto a su actuación en Portimao, Marc Márquez reconoció: "Ha sido una carrera donde todo iba mal, pero iba yo mal y si el piloto va mal, si el jinete no galopa de la mejor manera, pues todo va mal".

"Iba muy rígido", agregó, "la moto era la misma que ayer, pero la verdad es que la caída de ayer me hizo dormir cinco horitas, la caída de ayer me ha hecho tener una mañana muy larga y la caída de ayer me ha hecho tener una carrera muy larga".

"Soy humano, lo demostré ayer, lo he demostrado hoy, las emociones son muy difíciles de controlar, lo he intentado controlar, pero todo y así se ha hecho una carrera larga pero donde en todo momento sabía dónde estaba Martín y por eso también podía gestionar de esa manera", reconoció.

"El título no me cambia la vida, no me cambiara el futuro, pero luego habrá gente que dirá que sí, porque siempre se puede decir ocho o diez, pero igualar a Giacomo Agostini, por cierto, especial agradecimiento a él que me ha entregado el casco de campeón, igualar al más grande de este deporte en la categoría reina, creo que es un privilegio", aseguró Márquez.

"No sentía esa ansia por conseguirlo, me ha hecho que mentalmente pudiera aceptar derrotas, pudiera aceptar batallas perdidas para intentar ganar el título", subrayó.

El campeón de MotoGP 2026 asegurado que "nunca" se ha puesto etiquetas.

"No me las pondré yo ni hoy ni mañana, simplemente estoy orgulloso de que todos los años en todas las situaciones yo soy yo", manifestó, y añadió que por eso siempre ha seguido su "instinto" y luego saca su "carácter", y que "nadie" se lo ha podido cambiar "en toda" su carrera deportiva.