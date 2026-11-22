Las condiciones atmosféricas, con el asfalto muy mojado por las intensa lluvia caída durante la noche, pero sin que estuviese lloviendo antes de la partida, propició que la carrera de Moto3 se declarase en mojado.

Casi todos los pilotos optando por los neumáticos de seco y en una carrera que inicialmente estaba programada a 19 vueltas que se vio reducida a doce para garantizar el óptimo rendimiento de los neumáticos.

Brian Uriarte (KTM) fue quien más arriesgó en la salida para llegar a final de recta en primera posición y con un ritmo fulgurante, en tanto que el campeón del mundo en título, Máximo Quiles (KTM), recuperó desde la séptima plaza en la que se encontraba en la formación de salida hasta la tercera, disputándose la posición con el autor de la 'pole position', el español David Almansa (KTM).

En apenas una vuelta Brian Uriarte ya contaba con más de segundo y medio de ventaja sobre su inmediato perseguidor, a pesar de montar neumáticos de seco, y, ya en ese segundo giro, Quiles se decidió a superar a Almansa para intentar alcanzar al piloto escapado.

Con Quiles ya con algunos metros de ventaja, tras ellos se formó un grupo encabezado por David Almansa, pero en el que también estaban el finlandés Rico Salmela (KTM), a ritmo de récord de vuelta rápida de carrera, y Adrián Fernández (Honda), que partía desde la decimocuarta plaza de la formación de salida.

Poco a poco ese cuarteto, en el que nadie logró tener una ventaja clara, se fue acercando al piloto escapado, aunque las condiciones del asfalto propiciaron más de un susto a sus protagonistas.

A cinco vueltas del final, en el séptimo giro, la ventaja de Brian Uriarte era de poco más de tres décimas de segundo, lo que constituía literalmente un quinteto en cabeza de carrera, todavía liderado por el mejor 'rookie' (debutante) de la temporada.

A partir de ese momento comenzaron los 'escarceos' en cabeza de carrera, con aproximaciones en cada curva buscando el momento para adelantar al rival, lo que a tres vueltas del final consiguió Máximo Quiles, que se puso primero de la carrera, a pesar de que Brian Uriarte intentó evitarlo sin éxito.

David Almansa se posicionó tercero y, un 'pelín' descolgados, parecía que se quedaban Adrián Fernández y Rico Salmela.

Pero en las dos vueltas finales todo cambió y, aunque Máximo Quiles tuvo algún que otro susto, se mantuvo firme en el liderato para consolidar su duodécima victoria de la temporada, mientras que David Almansa tiraba a Brian Uriarte en la última vuelta y era sancionado con una 'vuelta larga' que, al no poder cumplir, le penalizaba en la tabla de tiempos con tres segundos, aunque no perdía la cuarta posición.

Brian Uriarte, a pesar del disgusto y la decepción, recuperó rápidamente su moto para, como mal menor, acabar en la sexta posición, por detrás del australiano Joel Kelso (Honda), pero por delante del italiano Guido Pini (Honda) y de su compañero de equipo Álvaro Carpe (KTM).