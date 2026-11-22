Completó el podio el australiano Oscar Piastri (McLaren), mientras que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que ya es campeón del mundo, cruzó la meta en cuarta posición.

Verstappen controló de principio a fin una carrera en la que salió desde la 'pole' y en la que se vio sometido a los continuos ataques de rivales como el británico George Russell (Mercedes), Norris o el propio Antonelli.

El de Red Bull, que ganó su cuarta prueba en 2026 y afianza así la segunda posición en el campeonato, no le perdió la cara a la carrera en ningún momento y recuperó una y otra vez la primera posición pese a la presión constante de sus rivales.

El británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, los Ferrari, se volvieron a tocar cuando marchaban sexto y séptimo, respectivamente. Leclerc fue sancionado con 10 segundos por los comisarios y terminó en décima posición.

Hamilton, por su lado, recuperó algunas posiciones y cruzó la meta en séptimo lugar.

Los dos Mercedes protagonizaron un final de carrera desastroso. De ocupar la segunda y tercera posición y luchar con Verstappen por la victoria, Russell se salió de pista en la antepenúltima vuelta y Antonelli perdió ritmo en la penúltima, quedando fuera del podio.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue sexto, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) terminó octavo, ambos en zona de puntos.

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull Racing) abandonó tras recibir un impacto del brasileño Rafael Camara (Haas) en la vuelta 19. El accidente provocó la salida del coche de seguridad y partió la carrera en dos.

Antonelli sale de Las Vegas con 402 puntos en el campeonato, le sigue Verstappen con 304, Hamilton es ahora tercero con 267 y Russell y Norris son cuarto y quinto, ambos con 264.