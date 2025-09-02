De Larrea: "Es una derrota dura, pero tenemos que seguir"

"Estábamos ante un gran rival que era Italia, ellos también juegan al básket y es normal que hayan salido en el tercer cuarto con la dureza con la que han salido. Ha habido momentos en los que nos han dominado el rebote, que lleva siendo nuestro talón de Aquiles en este campeonato. Hemos estado ahí, es una derrota dura pero tenemos que seguir. Hemos jugado buen partido. Son momentos finales, momentos de pequeños detalles. No hay que darle más vueltas e ir a por el siguiente", comentó a RTVE a la conclusión del duelo.

Previamente ya habían tenido opción de colarse entre los dieciséis mejores, pero Bosnia-Herzegovina ganó de manera sorpresiva a Grecia: "Esto es un Europeo, puede pasar cualquier cosa igual que nos pasó a nosotros con Georgia. Son cosas que no dependen de ti y lo que estaba en nuestra mano lo hemos luchado. Ahora tenemos otro partido más en el que dependemos de nosotros. Ante Grecia es un todo o nada. Tenemos las cosas claras, sabemos lo que tenemos que hacer y hay que trabajar este día y medio que nos queda para llegar de la mejor manera posible".