Italia, Francia, Eslovenia e Israel acceden a octavos; España tendrá que esperar

El conjunto que dirige Sergio Scariolo tuvo hasta dos opciones a lo largo de la jornada para lograr el objetivo en el grupo C. La primera, que parecía probable, es que Grecia le ganase a Bosnia-Herzegovina. Sin embargo, hubo sorpresa. El plantel heleno, ya clasificado y que dio de nuevo descanso a Giannis Antetokounmpo, arrancó bien en el primer cuarto. Pero un parcial de 0-18 en contra comenzó a desinflarle poco a poco. Finalmente el equipo bosnio, donde destacaron Yusuf Nurkic y Edin Atic, aguantó el tirón para imponerse por tres (77-80).

Aún así los españoles albergaban la opción de acceder a las eliminatorias si superaban a una Italia ya con los deberes hechos. No lo consiguieron tras un choque que comenzó con un parcial favorable para ellos de 0-13 y en el que mandaron en el marcador hasta el desenlace del tercer cuarto. A partir de ahí los transalpinos, con más oficio, supieron gestionar mejor los últimos diez minutos (67-63).

Menos emoción tuvo el previsible triunfo de Georgia sobre Chipre (61-93), la selección más débil de todas las participantes. Pese a que en el primer cuarto el cara a cara estuvo equilibrado, un parcial de 0-10 en menos de tres minutos poco antes del descanso comenzó a decantar la balanza. Los georgianos Tornike Shengelia y Goga Bitadze, que no participó en el duelo previo ante Grecia, fueron los mejores con 29 dígitos de valoración cada uno.

Quién acompañará a Grecia e Italia a octavos se decidirá en la última jornada del jueves. Si los georgianos le ganan a los bosnios (14:30 CET); serán estos primeros y los españoles. Si los bosnios doblegan a los georgianos, España estará obligada a imponerse a Grecia (20:30 CET) para no quedarse fuera de la lucha por las medallas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el caso del grupo D, el partido clave fue el primero en disputarse, el que midió a Israel contra Bélgica, ya que un triunfo de los israelíes no solo les clasificaba para octavos, sino que permitía a Eslovenia acceder a las eliminatorias ganando a Islandia y a Francia colarse entre los dieciséis mejores sin ni siquiera jugar ante Polonia siempre que se diesen ambas victorias.

Y aunque sufrieron para ello, los hombres de Ariel Beit-Halahmy no fallaron. Liderados por Tomer Ginat, Roman Sorkin y Deni Avdija, que se convirtió en el primer jugador de su país que encadena tres o más partidos de 20 puntos o más desde 1997; su exceso de confianza y la fe del rival estuvieron cerca de jugarles una mala pasada. Así, desperdiciaron una ventaja que llegó a ser de 21 puntos mediado el tercer cuarto para acabar ganando solo de tres (89-92).

Cumplido ese pronóstico, Eslovenia se presentó con la firme intención de no fallar en su choque ante los islandeses. Y no lo hizo. Sin necesitar de la mejor versión de su figura Luka Doncic, quien venía de lograr el cuarto triple-doble en el evento desde 1995 y se marchó con 26 puntos, 7 rebotes y cuatro asistencias; abrió una importante ventaja en el tercer cuarto y ganó por 79-87.

Dadas las circunstancias, Francia salió a la pista a cerrar la jornada contra Polonia con el pase a Riga ya asegurado, pero en busca de una victoria ante el líder que le permitiera seguir aspirando al primer puesto. Y la consiguió, por 83-76, con el ex madridista Guerschon Yabusele dando un paso adelante para transformar 36 puntos.

Así las cosas, Bélgica e Islandia ya están fuera; Eslovenia se queda con un balance de 2-1 e Israel, Polonia y Francia de 3-1. En la última jornada, con los puestos definitivos por decidir, se medirán el jueves franceses e islandeses (14:00 CET), israelíes y eslovenos (17:00 CET), y polacos y belgas (20:30 CET).