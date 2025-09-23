Villanueva, exjugador de la NBA, elegido al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

Villanueva, de padres dominicanos, quien nació en Nueva York en 1984, fue un pilar de la selección nacional en una de las épocas de oro del baloncesto dominicano en competiciones internacionales, aseguró este martes el Pabellón en un comunicado.

El exala-pívot formó parte del equipo caribeño que se alzó con la medalla de plata en el Centrobasket Santo Domingo 2010 y el bronce en el torneo FIBA Américas 2011, en Mar del Plata, Argentina.

El dominicano, de 2 metros y 11 centímetros de estatura, debutó en la NBA la temporada 2005-2006, después de resultar elegido por los Toronto Raptors en el puesto número 7 de la primera ronda del sorteo de ese año.

Dio el salto desde la universidad de Connecticut, donde descolló como uno de sus jugadores más sobresalientes entre 2003 y 2005.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su primer año como profesional promedió 13 puntos y 6,4 rebotes y terminó en el segundo lugar en las votaciones para elegir al Novato del Año.

Al finalizar la temporada 2005-2006 fue traspasado a Milwaukee Bucks a cambio del base T.J. Ford y un monto no revelado.

En esa campaña promedió en la temporada regular 11,8 puntos y 5,8 rebotes en 25 minutos de juego por partido.

Durante sus años en la NBA, Villanueva participó en 656 partidos de temporada regular, promedió 20,7 minutos en cancha, tuvo una producción de 10,4 encestes por encuentro, 4,6 rebotes, 43,5 en lances de campo, 34,1 en triples anotados y 77,2 en tiros libres.

Sus mejores registros en una temporada los consiguió en la estación 2008-2009 con los Bucks, al promediar 16,2 puntos por juegos, 6,7 rebotes y 44,7 desde el campo, en 78 partidos.