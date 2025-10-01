El Real Madrid se estrena en casa para ajustar cuentas pendientes con el Olympiacos

En esos duelos el conjunto blanco evidenció estar en pleno proceso de reconstrucción después de un verano con muchos cambios, el primero en el banquillo con la llegada de Sergio Scariolo. Con algunos jugadores tocados o no en su mejor condición física, y ajustes por pulir, sufrió ante el La Laguna Tenerife y cayó contra el Valencia Basket y el Virtus de Bolonia.

Uno de los aspectos que más preocupó en esos duelos fueron los problemas para anotar de tres puntos; especialmente en la visita a tierras italianas, donde de veintitrés intentos únicamente transformaron tres triples, algo que solo le había sucedido otras catorce veces al equipo en sus participaciones en la Euroliga.

Ese será uno de los detalles a corregir ante el Olympiacos, un club con el que mantiene una sana rivalidad histórica y al que intentará ganar para estrenar su casillero de victorias, y de paso resarcirse de la eliminación el curso pasado en 'playoffs' por un balance de 3-1.

Queda por ver quiénes serán los jugadores descartados después de que el martes ese rol quedara reservado para el francés Theo Maledon, que sufrió una lesión en pretemporada pese a que ya ha jugado; el italiano Gabriele Procida y el español Izan Almansa. Independientemente de quienes sean los elegidos todos contarán con el apoyo de un público ante el que el grupo dio buen rendimiento el año pasado, especialmente en liga.

