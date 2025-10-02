Primera salida y ocasión clara para estrenarse en Euroliga

Las buenas sensaciones que dejaron los baskonistas en el primer duelo ante el Olympiacos invitan a pensar que los vitorianos cuentan con armas suficientes para arrancar un triunfo en Lyon ante un equipo que tampoco pudo ganar en el comienzo de la competición en casa ante Valencia Basket.

De hecho, los franceses solo han ganado una vez a los vascos en los cinco encuentros que han disputado hasta la fecha. Precisamente, la primera y única victoria de los galos fue el curso pasado por 76-69.

Obligado a realizar varios cambios en el equipo, Toni Parker, propietario de la entidad francesa, decidió reclutar al exbaskonista Thomas Heurtel, que no podrá jugar por una lesión en el gemelo, y los jugadores con pasado en ACB Armel Traoré y Bodian Massa. Además, han reclutado de la NBA a Melvin Ajinça.

Sin embargo, el mejor del primer choque fue el veterano Nando De Colo, que continúa siendo el líder de un equipo que apunta a crecer con el paso de la competición.

Paolo Galbiati podría contar con Mamadi Diakité, que se ha sumado a la expedición azulgrana tras completar su primer entrenamiento tras haber estado ingresado por un virus durante la pretemporada.

Después del estreno en el Buesa Arena, el Baskonia buscará seguir con su guion e imprimir velocidad a sus partidos a costa de algunos errores, con la intención de sacar de ritmo a sus rivales.

Trent Forrest está llamado a liderar el juego azulgrana que no tiene una única fuente de producción. Tim Luwawu-Cabarrot, que se mide al que fue su equipo, demostró ser una gran alternativa para Markus Howard, pero Clement Frisch, otro francés que estará motivado, también mostró sus cualidades ante los griegos.

La defensa del juego interior y el rebote podría ayudar a los vitorianos a acercarse al primer triunfo del curso ante un rival que también cedió en su primer envite y que se desangró en el rebote, con 20 rechaces ofensivos concedidos ante los valencianos.