Shengelia sufre un esguince en el tobillo a cinco días del Clásico

Este contratiempo llega a falta de cinco días para el primer Clásico de la temporada contra el Real Madrid, el próximo viernes en la capital catalana en la Euroliga.

El jugador, elegido MVP de la octava jornada de la Euroliga, se lesionó en una acción fortuita, a falta de dos segundos para el final del encuentro contra el UCAM Murcia, cuando se torció el tobillo en una disputa defensiva.

En el comunicado emitido este domingo tras la derrota en la Liga Endesa, la tercera en cinco jornada, el Barça no ha concretado el periodo esperado de baja y ha indicado que "la evolución marcará la disponibilidad para los próximos partidos".

Shengelia, máximo anotador azulgrana este domingo con 21 puntos, se ha consolidado en los primeros meses de competición como uno de los jugadores más importantes del equipo dirigido por Joan Peñarroya y supondría una baja de peso para el equipo catalán, que cuenta ya con las ausencias de los bases Juan Núñez y Nico Laprovittola.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy