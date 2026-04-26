Rubio Ñu se impuso a San Lorenzo 1-0 sobre el final

El Rayadito sigue en baja sin mejoría

De un partido que parecía condenado al olvido por su bajo nivel, Rubio Ñu encontró en el ingreso de William Mendieta la llave para destrabar el juego y vencer 1-0 a Sportivo San Lorenzo en el estadio Gunther Vogel y cortó el bostezo de los que estaban en tribuna.

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La primera etapa fue prácticamente nula en emociones. Ambos equipos mostraron escasa ambición ofensiva, sin presión ni profundidad, en un desarrollo que dejó a los arqueros como simples espectadores. El pobre espectáculo, sumado al horario poco favorable, generó el descontento de los presentes en las gradas.

En el complemento, los entrenadores Julio César Cáceres y Felipe Giménez movieron el banco, pero fue la visita la que encontró respuestas. Mendieta le dio otra dinámica al ataque ñuense y terminó siendo determinante.

A los 73 minutos, el experimentado volante filtró un pase preciso para dejar mano a mano a Ángel Cardozo Lucena, quien sacó un remate de gran factura para marcar el único gol del partido y romper la monotonía del encuentro.

⚽️¡GOL DEL PIKA! Ángel Lucena rompió el cero en el Gunther Vogel.



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El tanto despertó a los pocos espectadores en medio de un trámite opaco y le permitió a Rubio Ñu asegurar tres puntos importantes que lo ubican en la novena posición. En contrapartida, el “Rayadito” profundiza su mal momento y sigue sin encontrar respuestas futbolísticas.

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