Moncho Fernández: "El Granada es un equipo muy experimentado y muy duro"

El Girona viene de ganar con contundencia al Barça (96-78), pero el técnico gallego ha remarcado que el equipo no puede confiarse porque "cada partido de la Liga ACB tiene una dificultad extrema" y porque el duelo con el Granada será "muy exigente desde el punto de vista físico y mental".

Fernández ha recordado que el conjunto andaluz sorprendió al Valencia Basket en la última jornada (85-79) y ha añadido que es un rival "muy bien trabajado", con "muchas defensas diferentes" y con jugadores "muy importantes" como Luka Bozic, Pere Tomàs o Lluís Costa.

También ha insistido en que si el equipo, 15º con dos victorias en seis jornadas, piensa en la clasificación no llegará "a buen puerto" y que debe "poner los ojos en el presente", "en lo que está en sus manos" y "en el trabajo diario".

El entrenador del Bàsquet Girona, además, ha detallado que el escolta argentino Maxi Fjellerup, pieza clave del equipo y baja por lesión, atraviesa "una situación complicada" porque no encuentra "la luz al final del túnel" de sus problemas en el tobillo.

"Espero que vuelva más pronto que tarde porque es un jugador muy importante no solo en el juego, sino también en el vestuario. Está tocado porque quiere estar con el equipo y el problema no se acaba de solucionar", ha lamentado Fernández.