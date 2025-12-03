Básquetbol
López-Arostegui se perderá los próximos partidos por una lesión muscular

Valencia, 3 dic (EFE).- El alero español del Valencia Basket Xabi López-Arostegui se perderá los próximos partidos del equipo ‘taronja’ por una lesión muscular en su pierna derecha, según confirmó la entidad este miércoles a través de un comunicado.

Por EFE

López-Arostegui tuvo que abandonar el entrenamiento del primer equipo masculino celebrado este lunes y, tras someterse a las pertinentes pruebas médicas, se confirmó la rotura muscular.

Tal y como confirma el club valenciano, el regreso del jugador vasco a los entrenamientos con el grupo dependerá de su evolución, aunque no se trata de una rotura grande.

Por el momento, López-Arostegui se perderá los partidos ante Panathinaikos de este viernes correspondiente a la jornada 14 de la Euroliga y ante Baskonia de este domingo de la jornada 9 de la acb.