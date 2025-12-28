La Jornada 12 bate récord histórico de asistencia en Liga española con 72.968 espectadores

Madrid, 28 dic (EFE).- La Jornada 12 de la Liga Endesa, que se disputa este fin de semana, ha batido el récord de asistencia acumulada en la historia de la competición con un total de 72.968 espectadores en los nueve partidos programados, lo que supone un promedio de 8.107,6 por encuentro, informó la ACB.