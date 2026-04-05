Alan Soñora: “Fue un proceso de no dejarse caer y seguir luchando, esperando la oportunidad”

Para Soñora, volver a ser protagonista no fue un camino sencillo. El mediocampista destacó el papel fundamental de su entorno cercano y del vestuario cerrista en los momentos de ostracismo deportivo. “Fue un proceso duro. La verdad que estoy acá gracias al apoyo de mis compañeros, de todo el cuerpo técnico y del staff. La verdad que ellos me jodían: ‘Volvé, vas a volver’. Y estoy muy contento; esto es para ellos”.

Además del soporte de sus colegas, Alan subrayó el peso de su herencia familiar y su adaptación a la vida en Paraguay: “Tuve, gracias a Dios, que mi viejo jugaba al fútbol y tengo el apoyo de él, que me aconseja mucho... fue un proceso de no dejarse caer y seguir luchando, esperando la oportunidad”. El jugador reconoció que la soledad fue un desafío extra: “Detrás del jugador está la persona. Acá estoy solo, vivo solo yo, y en algunos momentos fue complicado”.

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Sintonía táctica y el “factor Holan”

Consultado sobre si la llegada de un entrenador que conoce sus características potencia su fútbol, Soñora prefirió poner el foco en el funcionamiento colectivo por encima de las individualidades. “Yo siempre me dije que soy un jugador de equipo. Tal vez no destaco tanto en hacer cosas individuales; dependo mucho del equipo y, cuando el equipo funciona bien, siento que ahí es donde me siento más cómodo”.

Respecto a la sociedad ofensiva formada con Cecilio Domínguez, Vegetti y Aliseda, el volante se mostró optimista sobre el techo del equipo: “Si bien Ariel recién llegó, creo que vamos a ir poco a poco perfeccionando la idea de él. Y bueno, hoy ya se ve un poquito, así que esperemos seguir mejorando”.

Un nuevo comienzo sin mirar atrás

El volante creativo aclaró que su compromiso con el club nunca mermó, independientemente de quién estuviera en el banco, aunque admitió que la llegada de Holan renueva las expectativas de todo el plantel. “Yo siempre estuve metido. Después, por decisiones de técnicos —que es meramente fútbol—, los técnicos eligen otro estilo, otro jugador, y hay que aceptarlo... Pero con Ariel, esperemos... trae energía nueva. Cuando viene un entrenador nuevo, todo arranca de cero: hay energía nueva y esperemos que podamos mejorar”.

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En un gesto de nobleza, también dedicó palabras de agradecimiento al cuerpo técnico saliente por la confianza brindada en los últimos días: “Agradecer también a Jorge Achucarro, que estos dos partidos me acercó, me habló; la verdad me dio mucha confianza el otro día cuando me hizo entrar, me hizo confiar en mí”.

La mirada puesta en la cima

Finalmente, el argentino se refirió a la presión de perseguir al líder del torneo y a la seguidilla de partidos que se avecina entre el plano local y la Copa Libertadores. “Sabíamos que Olimpia había ganado, no había que perderle pisada. Y bueno, sabemos que se viene una seguidilla dura; es que, como decimos adentro del vestuario, necesitamos de todos. Esperemos que todos puedan, cuando les toque, hacerlo de la mejor manera”.