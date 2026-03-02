La Liga U suspende los partidos del Real Madrid y Valencia Basket, varados en Abu Dabi

De esta forma, los encuentros 'afectados' por la situación política son el 'mini-clásico' entre el Real Madrid y el Barça y el Amara Lleida contra el Valencia Basket.

"Se aplazan los partidos de la jornada 8 de la Liga U Barça Atlètic - Real Madrid y Amara Lleida - Valencia Basket debido a la situación que están atravesando los equipos juniors de Real Madrid y Valencia Basket en Abu Dabi. La fecha de los partidos será comunicada próximamente", anunció la competición en la red social 'X'.

La Euroliga anunció el pasado sábado la suspensión definitiva de su torneo 'Next Generation,' que reúne a varios de los mejores equipos sub-18 de Europa y que se estaba disputando en Abu Dabi, debido a la "situación actual" en Emiratos Árabes Unidos.

Según informaron fuentes de la Euroliga a EFE, ambos conjuntos de categoría júnior, el Real Madrid y el Valencia Basket, permanecen recluidos en el mismo hotel de concentración a la espera de que se reabra el espacio aéreo en el país emiratí.

Estados Unidos lanzó el sábado 28 de febrero, en coordinación con Israel, la llamada 'Operación Furia Épica' contra Irán, una serie de ataques en los falleció el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, y buena parte de la cúpula militar iraní.

Teherán ha prometido vengar la muerte del ayatolá y ha respondido con ataques aéreos contra Israel y varios países árabes en los que Estados Unidos tiene bases militares.