Los Celtics vuelan con Hugo, Giannis reaparece y expulsan a Trae Young sin haber debutado

González disputó su tercer partido como titular esta temporada (el primero desde enero) y firmó su segundo doble-doble en la NBA, en un despliegue de juego ofensivo y defensivo del madrileño, al que la pista se le hizo pequeña en el Bucks 81-108 Celtics.

Joe Mazzulla le confió la defensa de Antetokounmpo, y el 'rookie' madrileño respondió de manera brillante: 18 puntos, 16 rebotes -11 defensivos y 5 ofensivos-, tres robos, dos tapones y una asistencia por solo una pérdida.

"La ética de trabajo está ahí. Yo solo intento seguir haciendo lo que hago y seguir confiando. Obviamente, no todos los días van a ser como hoy, pero confío en el trabajo. Agradezco a los compañeros que hicieron grandes defensas y me permitieron coger algunos rebotes", afirmó González en declaraciones a pie de pista.

Además, la defensa de González sobre Antetokounmpo dio resultado: el griego terminó con 19 puntos y 11 rebotes, pero con un 38,9 % en tiros de campo tras encestar solo 7 de sus 18 intentos, muy lejos del 64,5 % que promedia esta temporada.

Si bien es cierto que Antetokounmpo reaparecía más de 5 semanas después de haberse lesionado la pantorrilla derecha y acusó una falta de ritmo evidente.

El mismo día en el que se filtró que los Wizards pretenden hacer debutar a Trae Young este próximo jueves en un partido contra los Utah Jazz, el base, traspasado el 7 de enero, fue expulsado por ingresar a la pista para protestar a los árbitros.

"No crean que me van a expulsar muchas más veces, D.C., pero cuando vuelva con mis hermanos, traeré esa misma energía y competitividad", aseguró Young en redes sociales después del partido, que los Rockets ganaron 118-123.

Kevin Durant terminó con 30 puntos, en plena carrera contrarreloj por superar esta temporada a Michael Jordan y arrebatarle la quinta posición en la lista de máximos anotadores históricos de la NBA. 'KD' está con 32.068, a solo 224 de la leyenda.

Más allá de los 30 puntos de Durant, tres jugadores de los Rockets firmaron dobles-dobles: Alperen Sengun (32 puntos y 13 rebotes), Amen Thompson (22 puntos y 12 rebotes) y Reed Sheppard (19 puntos y 10 asistencias).

Los Denver Nuggets han pasado en cuestión de días de la tercera a la quinta plaza del Oeste. Los Utah Jazz, que está priorizando el 'draft' y que no cuentan con varias de sus principales figuras, pusieron en apuros a Nikola Jokic y compañía.

Los Nuggets se impusieron por 125-128, recuperando la ventaja a 32 segundos del final con tiros libres de Jamal Murray, que firmó 45 puntos y 8 asistencias.

Los impresionantes números de Murray compensaron una discreta actuación de Jokic, que terminó con 22 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias, lejos del triple-doble que promedia por segunda temporada consecutiva en la NBA.

Keyonte George puso 36 puntos para dar emoción al duelo en Salt Lake City.

Además de estos partidos, este lunes, en San Francisco, los Golden State Warriors cayeron por 101-114 a manos de los Clippers después de que los angelinos levantasen 17 puntos en contra en el debut de Darius Garland.

Garland, traspasado por los Cleveland Cavaliers a Los Ángeles a cambio de James Harden, fue suplente y terminó con 12 puntos.