Pascual: "Necesitamos una victoria para cambiar un poco el rumbo"

Desde la pista del Palau Blaugrana, el técnico catalán ha asegurado que es importante poner fin "cuanto antes" a una racha de dos derrotas consecutivas en la máxima competición europea para que sus pupilos recuperen la confianza.

"En la última semana hemos podido entrenar un poco y, a pesar de que hemos tenido algunos jugadores fuera (Shengelia, Satoransky y Juani Marcos con sus selecciones), el equipo ha entrenado muy bien y, tarde o temprano, nos volverá a salir, pero necesitamos una victoria para cambiar un poco el rumbo", ha explicado.

En este sentido, Pascual se ha mostrado convencido de que su equipo jugará "más tranquilo" cuando vuelva a ganar, aunque ha precisado que para que eso pase es necesario que todos los jugadores que forman parte de la plantilla estén bien físicamente.

"Siendo los que somos, tenemos que hacerlo todos muy bien y cuando alguien no está bien se nota, y no hay nadie que lo tape ni en defensa ni en ataque. Es importante que casi todos los jugadores estén bien para sumar", ha argumentado.

Asimismo, el entrenador de Gavá ha admitido que a sus jugadores les ha faltado un poco más de tranquilidad en los finales de partido, algo que, en su opinión, serán capaces de mejorar cuando recuperen la senda de la victoria.

Pese a las dos últimas derrotas en la Euroliga, el Barça continúa en la zona de 'play-in' con 17 triunfos, los mismos que suman el Hapoel Tel Aviv y el Zalgiris Kaunas, los dos últimos equipos que se encuentran en las posiciones de clasificación directa para los cuartos de final.

Cuando quedan nueve jornadas para que finalice la fase regular, Pascual ya echa cuentas: "Tal y como está la competición, la mitad de victorias más una te asegura jugar el 'play-in' y con la mitad de victorias más otras dos puedes jugar los 'play-off'".

Sobre su próximo rival, el Armani Milán, ha comentado que es un equipo "muy atlético y talentoso" y con capacidad "de abrir el campo con jugadores grandes", a lo que se suma el juego de un anotador como el escolta Armoni Brooks.

En la misma línea que Pascual, el escolta azulgrana Kevin Punter ha señalado que el equipo debe estar "concentrado mentalmente" los 40 minutos para intentar reencontrarse con el triunfo en la Euroliga y luchar por disputar las eliminatorias por el título.

"El ánimo del equipo está mejor. Todo el mundo está positivo y está dando lo mejor cada día. Los resultados serán los que serán, pero tenemos que seguir trabajando cada día", ha añadido el jugador neoyorquino.

En otro orden de las cosas, Pascual ha sido preguntado por la decisión de la Euroliga de suspender los partidos Hapoel Tel Aviv-Maccabi Tel Aviv y Partizan-Dubai, correspondientes a la jornada 30 de la competición, por las afectaciones que ha tenido en los equipos de Israel y Emiratos Árabes Unidos el conflicto que afecta a todo Oriente Medio.

"La competición parece que seguirá y nos tenemos que adaptar a la situación que tengamos", ha afirmado Pascual, que a "nivel personal" ha opinado que "el deporte y la política deben estar separados lo máximo posible", por lo que se ha mostrado en contra "de que se aparten equipos de las competición por razones políticas".