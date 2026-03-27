109-102. Los Celtics remontan 16 puntos y siguen la estela de los Pistons

Boston estuvo abajo 25-9 en el primer período, pero reaccionó con fuerza y se llevó la victoria para incrementar su balance a 49-24. Son segundos, detrás de los Pistons (53-20).

Pritchard llevó de la mano a los Celtics con un 13 de 23 en tiros de campo y seis triples para 36 puntos, a los que añadió siete rebotes y cuatro asistencias.

Jayson Tatum aportó un doble doble de 26 puntos, doce rebotes y cinco asistencias, mientras que el novato madrileño Hugo González metió tres puntos y capturó dos rebotes en siete minutos en pista.

Para los Hawks, Jalen Johnson anotó 29 puntos, CJ McCollum aportó 21 y Nickeil Alexander-Walker metió 20.