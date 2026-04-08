122-116. Cavaliers sobrevuelan a los Hawks en un duelo con aroma a 'playoff'

El partido comenzó con un sólido primer cuarto para los de Cleveland, quienes lograron establecer un ritmo dinámico en ataque y comenzar el duelo por delante del rival, con una ventaja parcial de 29-33.

La dinámica del juego cambió durante el segundo cuarto, con los de Atlanta logrando ajustar su defensa y revirtiendo el marcador antes de pasar por vestuarios con un 60-67 en favor de los visitantes.

La narrativa volvió a dar un giro con un magistral desempeño de los Cavaliers en el tercer cuarto, donde recuperó la puntería con un 60 % de acierto en tiros.

El repunte ofensivo de los de Cleveland tras el descanso corrió a cargo de Donovan Mitchell, máximo anotador del encuentro con 31 puntos (12 de 19 en tiros).

El estadounidense anotó 13 de los 44 puntos que encestaron los locales en este período, que permitió agrandar las distancias y avanzar el siguiente cuarto con el partido prácticamente hecho (104-87).

Aunque los Hawks no se achantaron y apretaron considerablemente el marcador hasta el final, en un intento por recuperar la ventaja ante el exceso de confianza de los Cavaliers que les hizo reducir la presión en el terreno y sellar la victoria con una renta de seis puntos.