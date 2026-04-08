Andrés Feliz: "Hemos hecho una buena temporada pero hay que seguir unidos"

Así lo indico en la víspera del encuentro correspondiente a la jornada 37, con todo aún por decidirse en la clasificación.

“Ya se acerca el tramo más importante. Para nosotros es muy importante venir aquí mañana con la mentalidad que requiere el partido, con mucho enfoque desde el primer minuto. Tratar de sacar un partido que no nos van a dejar fácil”, aseguró a los medios del Real Madrid.

Tras la última derrota fuera de casa ante el Olympiacos por 102-88, los de Scariolo deberán ganar estas dos últimas jornadas si quieren asegurarse el factor cancha a favor en los 'play-off'. Por ello, de cara al duelo de mañana, Feliz remarcó que el equipo debe estar "unido" y tener un nivel físico "muy alto".

“Hay que poner el nivel físico muy alto, creyendo uno en el otro y jugando al nivel que hemos venido demostrando en esta Euroliga. Hemos hecho una buena temporada pero hay que seguir unidos, confiando en el equipo, apoyándonos. No será un partido fácil, tenemos que seguir en esa línea y creyendo siempre en el equipo”, señaló.

Respecto al Fenerbahce, indicó que es un equipo de "mucho talento" y que en casa siempre tiene "esa motivación extra": "Tenemos que estar más unidos que nunca y tener el nivel de concentración muy alto para tratar de sacar un partido muy importante para nosotros”.