Scariolo: "Debemos jugar con tranquilidad, concentración, dureza y valentía"

Tras la dura derrota el martes en El Pireo ante el Olympiacos por 102-88, el Real Madrid es quinto con 22 victorias y 14 derrotas, por lo que los dos últimos partidos se antojan claves para la clasificación. Pese a la última derrota, Scariolo indicó que el equipo ya piensa en el duelo en Estambul.

“Ya estamos en un tramo de partidos de máxima importancia. Creo que el equipo está mentalizado. Venimos de una derrota contra un rival al que ayer creo que ningún equipo de Euroliga hubiese podido acercarse. Van primeros por algo y hay que reconocerlo. Hay que saber resetear y entender lo que puedes mejorar, aunque sea un adversario diferente. No tiene ningún sentido quedarse demasiado en el exceso de análisis o de emotividad”, afirmó a los medios del club.

Asimismo, enumeró las claves para conseguir una nueva victoria fuera de casa, donde el Madrid acumula un récord negativo de 5-13 lejos del Movistar Arena.

“Es uno de esos partidos en los que tienes que salir desde el primer minuto mentalizado, como hemos hecho muchas veces. Saber que va a ser un partido largo, no tener demasiados altibajos durante los 40 minutos y saber digerir el ambiente también va a ser importante. En definitiva, saber jugar con la tranquilidad, concentración, dureza y valentía que un partido de este tipo requiere”, declaró.

El Fenerbahce, vigente campeón de Europa y tercero en la tabla, volverá a contar con el italiano Nicolò Melli, lo que supondrá un gran impulso para un equipo que ha perdido seis de sus últimos siete partidos en la competición.

“Mañana tenemos un rival delante también muy bueno, campeón de la Euroliga. Otro equipo que tiene jugadores que juegan juntos y que ha tenido el mismo entrenador en los últimos años. Han recuperado a un Nicolò Melli que para ellos es un jugador fundamental. Pero estamos concienciados. Tenemos que estarlo”, concluyó.