Un Valencia clasificado para cuartos busca el factor pista ante el Panathinaikos

El equipo de Pedro Martínez sufrió este martes para doblegar al Armani Milán pero supo sacar adelante un encuentro que se le había ido de las manos en el intercambio de canastas para sumar una victoria que le confirmó como equipo de cuartos y que, junto con las derrotas de Fenerbahce y del Real Madrid, le elevó a la segunda plaza.

El Valencia tiene 23 victorias, una menos que el Olympiacos, que es el líder, y las mismas que el Fenerbahce. Cuarto es el Hapoel Tel Aviv con 22 pero con un partido menos. Ya en la quinta plaza está el Madrid con esos mismos 22 partidos ganados y sexto es el Panathinaikos con 21, los mismos triunfos que el Zalgiris, que es séptimo.

El equipo heleno llega por tanto sin haber podido asegurar aún su presencia en los cuartos aunque sí que tiene garantizado ya disputar al menos el 'play in'. Contribuyó a ello su sólida victoria de este martes en el Palau Blaugrana, donde pasó por encima del Barça.

En el duelo que el Valencia y el Panathinaikos disputaron en Atenas en la primera vuelta, el conjunto 'taronja', liderado por un brillante Darius Thompson, venció por 79-89 al conjunto de Ergin Ataman.

El Panathinaikos tiene una de las plantillas más largas de la competición en la que destacan jugadores como Kendrick Nunn, TJ Shorts, Kostas Sloukas, Cedi Osman, Nigel Hayes-Davis, Juancho Hernangómez, Mathias Lessort o Kenneth Faried.

Una victoria ante el equipo griego certificaría al Valencia como equipo de 'top 4' a falta de una jornada sin depender de otros resultados de la jornada. En ese último encuentro el Valencia visitará en Sarajevo al Dubai que, dependiendo de los resultados, podría ya no tener opciones de entrar en el 'play in'.

Para este encuentro, el Valencia mantendrá las bajas de Sergio de Larrea y de Xabi López-Arostegui y Pedro Martínez deberá realizar un descarte técnico. En el choque ante el Milán el elegido fue Yankuba Sima y es el jugador que más opciones parece tener para ser el elegido.