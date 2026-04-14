127-126. Hornets se imponen en un partido de infarto y eliminan a los Heat en 'play-in'

El encuentro comenzó con una ligera ventaja para los Hornets, quienes aprovecharon su condición de locales para sobreponerse en el primer cuarto por un 26-24.

El estadounidense LaMelo Ball fue el motor del equipo con 30 puntos (12 de 31 en tiro y 10 asistencias) encontrar huecos constantes en la defensa de Miami.

El base de los de Charlotte anotó 17 puntos en los dos primeros periodos, permitiendo que el marcador se apretara hasta el 52-54 al descanso.

La efectividad de los Heat alcanzó un notable 57,1 % en tiros de campo durante el tercer cuarto, manteniendo la presión sobre el conjunto de los Hornets.

No obstante, los locales respondieron con una táctica ofensiva superior que les permitió tomar distancia y cerrar el periodo con ventaja de 89-83.

LaMelo fue decisivo en el desempate de este cuarto, apoyado por los 14 puntos combinados de Brandon Miller (23 puntos, 9 de 17 en tiro) y Coby White (19 puntos, 7 de 15 en tiro).

El último periodo se mantuvo muy abierto hasta el último suspiro, con los Heat poniendo la maquinaria a tope ante lo que podían ser sus últimos minutos de juego de la temporada gracias a un espectacular desempeño de David Mitchell (28 puntos, 12 de 24 en tiro) y Andrew Wiggins (27 puntos, 10 de 18 en tiro).

La tensión aumentó al situarse a un punto de diferencia a favor de Miami a falta de 18 segundos antes de registrarse un empate a 114 puntos a solo 10 segundos del final en un choque que se decidió finalmente en una crítica prórroga.

La victoria de los Hornets supone el final de trayecto de los de Florida, que quedan oficialmente eliminados de la competición tras este duelo de vida o muerte, sin posibilidad de acceder a los 'play-off' este año.

El conjunto de Charlotte avanza a la siguiente ronda del 'play-in' para jugar este viernes contra el perdedor del enfrentamiento entre Philadelphia 76ers y Orlando Magic.

El equipo que logre imponerse en este último partido de repesca se clasificará finalmente en la octava posición de la Conferencia Este para medir sus fuerzas en la primera ronda de las eliminatorias contra los Detroit Pistons.