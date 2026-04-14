El 'draft' de la NBA se celebrará el 23 y el 24 de junio en Nueva York

La cobertura iniciará a las 20:00 hora local (24:00 GMT) con la primera ronda el martes 23 y se retransmitirá en ABC, ESPN, mientras que la segunda ronda podrá solo en ESPN.

Este evento anual supone el mecanismo de selección donde los equipos incorporan a jóvenes talentos procedentes de las universidades estadounidenses y de ligas profesionales internacionales.

El sistema otorga prioridad a los equipos con peores registros para fomentar el equilibrio competitivo y la paridad dentro de la competición.

El foco de esta edición se centra en el español Aday Mara, que llega tras haber hecho historia como el primer español en proclamarse campeón del torneo universitario estadounidense de baloncesto.

A sus 21 años, el pívot formado en el IES El Picarral de Zaragoza fue seleccionado en el quinteto ideal del 'March Madness' de la NCAA y nombrado como el Jugador Defensivo del Año de la Big Ten, lo que ha disparado su cotización en el próximo 'draft' de la NBA.