El Real Madrid, a asegurarse el podio y el factor cancha en su fortín

Los hombres de Sergio Scariolo, que en su primer encuentro de la semana previa se habían complicado la vida al caer en su visita al Olympiacos, lograron asegurar su presencia en la postemporada con una victoria de pedigrí en el feudo del Fenerbahce turco, vigente campeón del torneo.

Sellado el principal objetivo, ahora la pelea es por contar con ventaja de campo, algo que es más importante si cabe en su caso, pues en lo que va de temporada solo un foráneo ha ganado en el Movistar Arena en la máxima competición europea, el Panathinaikos griego el pasado día 13 de noviembre (77-87).

De esta manera si se cumplen los pronósticos en base a los precedentes, pues los serbios solo han ganado en dos de sus últimas nueve visitas, el conjunto blanco logrará lo que busca y estará incluso en disposición de ser segundo si el Valencia Basket cae en su visita al Dubai Basketball un día más tarde.

Sin embargo su destino bailará en el hipotético caso de que el Real Madrid, que inicia la fecha con un balance de 23-14, pierda. Ahí su clasificación quedaría en manos de lo que hagan el Hapoel IBI Tel Aviv, el Fenerbahce y el Zalgiris de Kaunas. Si gana solo uno de ellos será cuarto; si ganan dos, quinto; y si ganan los tres, sexto.

Por todo ello en la rueda de prensa previa Scariolo afirmó que son conscientes de la trascendencia del choque y aprovechó para hacer un llamamiento a la afición: "Lo más importante mañana es poder contar con un apoyo fuerte por parte de nuestra afición, es un partido en el que sabemos que va a haber una buena y ruidosa representación de la afición rival y eso tiene que activar más aún nuestra afición, que ha podido disfrutar de una casi irrepetible temporada de Euroliga de su equipo en casa. Estoy seguro de que hará todo lo posible para poder ser un factor de apoyo".