Ajay Mitchell afirma que los Thunder empezaron de cero para luchar de nuevo por el anillo

"Desde principio de temporada volvimos a empezar de cero y regresamos a lo que siempre hacemos y nos ayudó a enfocarnos para ser mejor equipo que la temporada pasada", indicó el base belga este jueves en una rueda de prensa.

Aunque reconoce que ve difícil repetir la hazaña del año pasado, en la que se coronaron reyes de la NBA, ya que "todos los equipos mejoran", la clave de los Thunder residirá en "seguir trabajando y seguir intentando mejorar".

"El desafío es que todo el mundo está mejorando y no puedes quedarte atrás", dijo.

Mitchell agregó que esta temporada ha aprendido de su compañero, la estrella Shai Gilgeous-Alexander, el mejor jugador de la liga en la temporada pasada y de quien destacó "el trabajo que pone cada día y la consistencia en cada partido".

"Creo que ha tenido un año increíble y ha sido capaz de liderar a nuestro equipo hasta donde estamos", agregó.

"Para mí, estar en la NBA es un sueño hecho realidad. La temporada es larga, hay altibajos. Así que tienes que mantener tu mente centrada sin importar lo que esté pasando, apoyarte en la gente que tienes a tu alrededor", concluyó.