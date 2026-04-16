Multan a LaMelo Ball con 60.000 dólares por acción temeraria contra Adebayo y por profanar

Ambas infracciones ocurrieron el martes en la victoria de los Hornets por 127-126 sobre los Heat en una eliminatoria a vida o muerte de 'play-in'. Los Hornets se medirán ahora con los Orlando Magic por la última plaza de 'playoff'.

La acción con Adebayo se produjo en el segundo cuarto, cuando Ball agarró con la mano el tobillo de su rival, que cayó al suelo, se golpeó la espalda y tuvo que abandonar el partido.

La NBA lo definió como un "contacto innecesario y temerario" que creó "un riesgo significativo de lesión".

Ball recibió una multa de 35.000 dólares por esa acción, mientras que los 25.000 adicionales fueron por "usar lenguaje profano" durante una entrevista postpartido.

El base de los Hornets terminó con 30 puntos y fue el autor de la canasta decisiva a cinco segundos del final de la prórroga.