NBA: Los Knicks se estrenan en los ‘playoffs’ con paso firme

Jalen Brunson registró 7 asistencias, 5 rebotes y un robo, impulsado especialmente por un primer cuarto en el que sumó 19 puntos.

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Karl-Anthony Towns, el otro ‘All-Star’ de los Knicks, no anotó hasta bien entrado el segundo cuarto. Pese a que al dominicano le costó carburar, terminó volando en la pista con 25 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 3 tapones y un robo.

De la mano de Brunson y Towns, los Knicks empezaron con buen pie su camino en busca de un anillo que se les resiste desde 1973, hace más de 50 años. El conjunto neoyorquino tampoco llega a unas Finales de la NBA desde 1999 después de que la temporada pasada quedaran apeados en las finales de conferencia por los Indiana Pacers.

Esta temporada, Nueva York ya tocó metal con la NBA Cup en diciembre, y en la temporada regular consiguieron un meritorio tercer puesto del Este –solo por detrás de Detroit y Boston– con un balance de 53-29, el mejor desde 2013.

Atlanta, clasificado directo para los ‘playoffs’ gracias a su sexta posición del Este e impulsado por una racha de 20-6 en el último tramo de liga regular, el tercer mejor balance de toda la NBA, llegan a esta serie ante Nueva York con el mejor número de victorias en fase regular de los últimos diez años.