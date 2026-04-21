97-111. Los 76ers asaltan Boston e igualan la serie con los Celtics

Pocos confiaban en las opciones de los 76ers, especialmente en el TD Garden, tras la paliza encajada en el partido inaugural de la eliminatoria, en el que dejaron una pésima imagen.

Parecía que el partido de este martes seguía ese guion cuando los Celtics abrieron brecha con un parcial de 16-0 en el ecuador del primer cuarto, pero los 76ers respondieron con un 0-10.

Fue entonces cuando la maquinaria de los 76ers se puso en marcha, con Edgecombe y Maxey desatados y con un gran acierto desde el perímetro, ganando a Boston a su propio juego.

Los 76ers terminaron con un 19 de 39 en triples (48,9 %), frente al inusual 13 de 50 de los Celtics (26 %), una diferencia de 18 puntos desde el perímetro que resultó clave en el desenlace.

Junto al acierto de cara al aro, Philadelphia también cuidó el balón, con solo siete pérdidas en todo el partido, lo que le permitió imponerse a los Celtics en puntos tras pérdidas.

Al descanso, los 76ers mandaban 54-62 tras un soberbio segundo cuarto (26-37), una ventaja que ya no soltarían tras el paso por vestuarios pese a los 36 puntos de Jaylen Brown y el casi triple-doble de Jayson Tatum (19 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias).

"Este es el equipo que somos; en el primer partido no fuimos nosotros. No jugamos bien: fallamos tiros y dejamos que el ataque condicionara la defensa. Hoy no pasó", aseguró Maxey en declaraciones a pie de pista a NBC.

Además de los 30 puntos y 10 rebotes de Edgecombe y los 29 puntos y 9 asistencias de Maxey, Paul George sumó 19 puntos para los 76ers.

Por Boston, solo los ‘Jays’ alcanzaron dobles dígitos, mientras que piezas clave como Derrick White (8 puntos), Sam Hauser (6) o Payton Pritchard (4) se quedaron muy lejos de su nivel, al combinar un 4 de 22 desde el perímetro.

La serie se traslada ahora a Philadelphia, donde se disputarán los dos próximos partidos, el viernes y el domingo.

Los Cleveland Cavaliers son los únicos en esta instancia de la temporada de la NBA que hasta el momento han ganado sus dos partidos en casa (2-0 ante los Toronto Raptors), en una primera ronda en que las series New York Knicks-Atlanta Hawks, Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves y ahora Celtics-76ers están empatadas 1-1.