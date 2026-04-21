Shai Gilgeous-Alexander gana el premio al jugador 'clutch' de la NBA

Gilgeous-Alexander recibió 484 puntos (de un máximo de 500) de un jurado formado por 100 votantes y se impuso a Jamal Murray (Denver Nuggets) y Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), con 117 y 116 puntos, respectivamente.

La NBA define las situaciones 'clutch' como las posesiones en los últimos cinco minutos del cuarto periodo o en la prórroga cuando el marcador está en márgenes de 5 puntos como máximo.

Gilgeous-Alexander fue el jugador con más puntos de la liga (175) en situaciones 'clutch', promediando 6,5 puntos por partido. Además, anotó 16 canastas para poner a los Thunder con ventaja, más que nadie en al liga.

El canadiense impulsó a su equipo a un 20-7 en los 27 partidos 'clutch' en los que participó.

"Este premio significa mucho. Para ganarlo tienes que ayudar a tu equipo a ganar partidos en los momentos finales, y por encima de todo lo que busco es ganar partidos", aseguró Gilgeous-Alexander en un comunicado distribuido por la NBA.

Gilgeous-Alexander toma el relevo de Jalen Brunson, de los New York Knicks, que se hizo con el premio la temporada pasada.

Gilgeous-Alexander también es uno de los tres finalistas -junto a Nikola Jokic y Victor Wembanyama- y máximo favorito al 'MVP' de la temporada, premio que ya conquistó la campaña pasada.

Además, tiene asegurado formar parte del quinteto ideal de la NBA por cuarta temporada consecutiva.