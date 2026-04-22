Francia acogerá el Mundial masculino de baloncesto en 2031 y Japón el femenino en 2030

En el caso de Francia será la primera vez que acoja este evento, con las ciudades de Lille, Lyon y París como sedes. Esta última, la capital, será asimismo el lugar donde se dispute la fase final del torneo; recogiendo el país el testigo de Catar, donde tendrá lugar la edición de 2027 entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre.

En lo que respecta a la edición de Japón, en la que los partidos se disputarán íntegramente en Tokio, también se estrenará como anfitriona en categoría femenina.

Sin embargo en masculina fue la encargada de recibir la competición en 2006, con España ganando el primero de sus dos entorchados, y más adelante, en 2023, fue también uno de los países organizadores junto a Filipinas e Indonesia.

Seguirá la estela de Berlín, que en dos pabellones dará cabida este verano, del 4 al 13 de septiembre, la edición de 2026.

"Las Copas del Mundo FIBA ​​se han convertido en sinónimo de éxito, en gran parte porque seleccionar la sede adecuada en cada ocasión es la piedra angular de nuestra misión de hacer del baloncesto la comunidad deportiva más popular", señaló al respecto Andreas Zagklis, secretario general del organismo baloncestístico.

"Japón y Francia son dos naciones apasionadas por el baloncesto, dos destinos muy populares entre nuestros aficionados, jugadores y socios. Pero lo que más nos entusiasma de cara a 2030 y 2031 es esa cualidad tan singular que poseen Japón y Francia: la de aportar su toque local y único de excelencia para que los eventos sean verdaderamente inolvidables", añadió.