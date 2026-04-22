Valencia Basket-Panathinaikos, el factor pista y la solidez contra el presupuesto más alto

El conjunto de Pedro Martínez, con un balance de 25 triunfos y 13 derrotas, ha acabado segundo una fase regular en la que se impuso en sus dos partidos ante el equipo de Atenas. Venció en diciembre a domicilio por 79-89 y repitió victoria hace dos semanas en el Roig Arena por 102-84.

El equipo de Ergin Ataman, con 22 victorias y 16 partidos perdidos, fue séptimo y consolidó esa plaza tras ganar este martes el cruce de 'play in' contra el Mónaco.

El Valencia Basket recibirá en el Roig Arena el martes 28 al conjunto heleno y repetirá como local el jueves en el segundo encuentro. La eliminatoria viajará a Atenas para el tercer partido y se mantendrá en Grecia si hace falta un cuarto choque. Si se necesitara un quinto choque de desempate, sería de nuevo en València.

El Panathinaikos es uno de los grandes favoritos a conquistar el trofeo tras haber estado en las dos últimas Final a Cuatro. En la de 2024, se hizo con el título al derrotar en la final al Real Madrid y, en la de la pasada campaña, cayó en semifinales. En esta ocasión, el torneo final se disputa en el Telekom Center de Atenas, el pabellón donde juega sus partidos como local.

Según una información de BasketNews, el conjunto heleno tiene un coste de plantilla en sueldos de entre 26,5 y 27 millones de euros, el mayor del torneo. En esa clasificación, el Valencia Basket aparece en el décimo tercer puesto con entre 9 y 9,5 millones de euros en sueldos netos.

Hace una semana la Euroliga hizo público las 'multas' a cuatro equipos por haberse excedido del presupuesto máximo que podían tener según las reglas de estabilidad económica de la competición y el Panathinaikos ha sido el equipo más castigado por ser el que más se ha excedido.

El conjunto heleno deberá pagar 3,06 millones de euros, mientras que el Anadolu Efes, que es el segundo que más se ha excedido, deberá pagar 1,01 millones. El Valencia Basket será uno de los quince clubes que, al no haberse excedido del límite que tenía, entrará en el reparto del dinero recaudado e ingresará 362.579 euros.