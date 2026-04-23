109-108. Los Hawks meten en problemas a los Knicks

Fue una victoria tan sufrida como importante para los Hawks, que llegaron a tener 18 puntos de ventaja y que fueron remontados en el último período, antes de que una canasta en suspensión de CJ McCollum y una feroz defensa en la última posesión de los Knicks sentenciara el resultado para los locales.

McCollum, que fue protagonista en la victoria del Madison Square Garden con 32 puntos, firmó 23 enteros y cinco rebotes en el tercer encuentro y volvió a ser decisivo.

Le apoyaron un Jalen Johnson de 24 puntos, diez rebotes y ocho asistencias y Jonathan Kuminga, con 21 puntos saliendo del banquillo.

Jalen Brunson, la referencia ofensiva de los Knicks en esta serie, con 28 puntos en el primer partido y 29 en el segundo, firmó la jugada de tres puntos que, con 1.03 minutos por jugar, subió el 108-105 a favor de los neoyorquinos.

Esa ventaja fue la primera de los hombres de Mike Brown desde principios del primer período y parecía dejar la inercia a favor de los Knicks.

Pero los Hawks supieron responder con lucidez, sin prisa, y al ritmo de sus estrellas. Johnson recortó con el 107-108 y la defensa de Atlanta logró recuperar la posesión para entregar a CJ McCollum el balón decisivo.

El veterano, incorporado por los Hawks en enero, conectó un gran tiro en suspensión ante la defensa de Josh Hart y completó la remontada.

En la última posesión, Brunson se topó con la defensa de Atlanta, que forzó la decimoquinta perdida de balón de New York (pagadas con 18 puntos).

En el segundo partido, los Knicks cometieron catorce pérdidas que se convirtieron en otros 18 puntos de Atlanta. Los neoyorquinos fueron irregulares, al igual que Towns, protagonista con 25 puntos en el primer duelo, pero que se quedó en 18 en el segundo, sin anotar en el último segmento.

Esta noche, Brunson metió 26 puntos y Towns dio un paso al frente con sus 21 puntos, 17 rebotes, cuatro asistencias y tres tapones, sin premio.

Los Knicks, que tuvieron la tercera mejor marca en el Este este año, se encuentran contra las cuerdas con el cuarto partido de la serie fijado de nuevo en Atlanta este sábado.