108-112. LeBron lidera la remontada de los Lakers y hace más dulce la espera de Doncic

A la espera del regreso de Luka Doncic y de Austin Reaves, LeBron James ofreció un nuevo recital para demostrar, una vez más, que a sus 41 años sigue siendo uno de los jugadores más decisivos de la liga.

James terminó el partido con 29 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias en 45 minutos en pista en el Toyota Center de Houston, donde los Lakers dieron un paso agigantado hacia el pase de ronda ante unos Rockets sin Kevin Durant.

El cuádruple campeón NBA, que también dio un pase de 'alley-oop' a su hijo Bronny James, no solo fue decisivo ofensivamente, sino defensivamente. Luchó con todo hasta el último minuto de la prórroga, lanzándose al suelo para un balón dividido con Alperen Sengun.

Sin Doncic con toda probabilidad hasta la próxima ronda y a la espera del regreso de Austin Reaves, que podría jugar el cuarto partido de la serie, Marcus Smart sumó 21 puntos y 10 asistencias y Rui Hachimura anotó 16 de sus 22 puntos en el primer cuarto.

Lo tuvieron ganado los Rockets, pese a la ausencia por una lesión en el tobillo izquierdo de su líder Kevin Durant, pero se derritieron a pocos pasos de la línea de meta.

Arriba 101-95 con 41 segundos por jugar, Jabari Smith cometió una ingenua pérdida que Marcus Smart castigó con 3 puntos desde la línea de libres tras sufrir otra falta evitable.

Los Rockets volvieron a tener posesión, pero LeBron logró recuperar el balón y conectó a continuación el triple que envió el choque a la prórroga.

Houston no se repuso de ese golpe psicológico. Había ganado solo una de las ocho prórrogas jugadas este curso, y sucumbió en la primera de su postemporada.

Sin Durant, desperdiciaron los 33 puntos y 16 rebotes de Sengun y los 26 puntos y 11 rebotes de Amen Thompson. Smith metió 24 puntos, pero estropeó su actuación con la pérdida de balón que acabó costándole el partido a su equipo.

El cuarto encuentro de la serie se disputará el domingo, de nuevo en Houston.